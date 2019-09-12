Merkez Bankası faiz indirdi, dolar düştü12 Eylül 2019 Perşembe 14:08 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 14:32
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Bu kararın ardından dolar sert bir düşüş yaşadı. Dolar 5,75'ten 5,67'ye, euro 6,35'ten 6,26 seviyelerine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Para Politikası Kurulunun (PPK) Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplandığı belirtildi.
Duyuruda, kurulun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirilmesine karar verdiği ifade edildi.
Merkez Bankasının faiz kararına piyasalar ilk tepkiyi verdi.
Dolar, euro ve altın düştü, Borsa İstanbul ise yükselişe geçti.
Faiz kararı sonrası piyasalardaki durum şu seyirde gerçekleşiyor:
Dolar: 5,67
Euro: 6,26
Altın: 274,8
BİST 100: 102,4
Kaynak: TRT Haber