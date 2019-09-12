Ekonomi

Merkez Bankası faiz indirdi, dolar düştü

12 Eylül 2019 Perşembe 14:08 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 14:32

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Bu kararın ardından dolar sert bir düşüş yaşadı. Dolar 5,75'ten 5,67'ye, euro 6,35'ten 6,26 seviyelerine geriledi.