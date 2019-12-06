Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da konuştu.

Bakan Albayrak, "3-5 ay öncesine kadar faizlerdeki iyileştirmenin ne kadar aşağı doğru indiğini görüyoruz. Tüketici fiyatlarında, üretici fiyatlarında, tüm fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Maliyetleri ciddi bir şekilde rahatlatan bir sürece girdik." dedi.

Ekonomide çok zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen Albayrak, "Önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık dönem girdiğimizi çok net ifade ediyorum. 2022 dönemine kadar açıkladığımız yeni ekonomi döneminde bu potansiyeli çok daha güçlü göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber