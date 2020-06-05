Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Albayrak çok tarihi bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Albayrak, "Faizler ile kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin devam etmesi sürecinden taviz vermeyeceğiz. Seçim yok, o yok, bu yok. Bütün bu yaşanan sıkıntılardan Türkiye ekonomisi olarak ciddi dersler ve tedbirler alarak piyasa normalizasyonun küresel krizin normalleşmesiyle hızlı şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.

Bu kez İstihdam Kalkanı Paketi

İstihdamı artırıcı geniş bir paket üzerinde çalışıldığını açıkladı. Albayrak, "Bu manada (istihdam) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok geniş kapsamlı ciddi bir paket hazırlığı içerisinde. Bizler de koordinasyon ve destek noktasında birlikte elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Bu manada belki 'İstikrar Kalkanı'ndan sonra normalleşmeyle birlikte inşallah 'İstihdam Kalkanı' diyebileceğimiz bir paketle inşallah bir hazırlık içerisinde piyasalara bu anlamda bir rahatlama sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm paydaşların bu manada inisiyatif aldığı, destek verdiği kamu olarak bizim bu çerçevede bir resim ortaya koyacağız bir çalışma. Mart, nisan ve mayıs ayının yıkıcı etkilerini ciddi anlamda minimize edecek bir 3 ayı tecrübe ettik. Hayatın normalleşmesiyle birlikte özellikle bu anlamda mikro düzeyde detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Pakette bunlara temas edecek detaylar da olacak. Önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde inşallah gelişmelere şahit olacağız."

"Vergi affı gibi algılanabilecek konulara sıcak bakmıyorum"

Berat Albayrak, "Vergi affı ya da indirimi gündeme gelebilir mi?" şeklindeki soru üzerine, vergi indirimleri konusunun her dönem süre gelen bir konu olduğunu belirtti. Vergi affı gibi algılanabilecek konulara olumlu ve sıcak bakmadığını söyleyen Albayrak, "Ama yapılandırma noktasında olsun, farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum" yanıtını verdi.

"Hormonlu" değil, "doğal" büyüme dönemi

Bakan Albayrak, öncelikle piyasadaki normalleşme sürecini yöneteceklerini, ardından da stabilizasyon sürecinin geleceğini söyledi. Kalkınmadaki ivmelenmenin artışı için yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Albayrak, Türkiye'nin bu süreci ihracat, iç piyasa talebi ve turizm bacaklarıyla bütüncül ve dengeli olarak yöneteceğini söyledi. Albayrak, Türkiye'nin "hormonlu" değil, "doğal" büyüme sürecini destekleyecek yeni bir döneme girildiğini ifade etti.

Bakan Albayrak, swap konusunda Merkez Bankası'nın çok yoğun teknik çalışmalar yürüttüğünü de belirtti.

"Enflasyon haziranda düşüşe geçebilir"

Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonda düşüş için Haziran ayına işaret etti.

Yüzde 8 virgül 5 enflasyonun gerçekleşebilir bir hedef olduğunu belirtti.



Konuta talep 15 bini geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili gelen talebin 15 bini geçtiğini belirtti.

"Türkiye borç sorununda pozitif ayrıştı"

Albayrak, özellikle dünyanın uzun yıllardır tartıştığı büyüme ve borç sorununda Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrıştığını vurgulayarak, “Borç düzeyinin gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ülkelere göre çok altta olmasının oluşturduğu rahatlık, büyüme kapasitesi ve potansiyelinin yavaşlayan ülkelere kıyasla, genç, dinamik potansiyeli, ihracat potansiyeli ve bölgedeki stratejik avantajından dolayı çok hızlı adapte olabilecek ve bu süreci normalleştirecek alana sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

Swap açıklaması

Albayrak, her ülke ile gelecek dönem için güçlü adımlar atmaya başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Döviz borçlanma son bir yıldır her geçen gün düşüyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacı var ama ihracat ama turizmle... Swap dediğimiz iki ülkenin ticareti üçüncü ülkenin parasıyla yapılmıyor. O miktar karşılığı o ticaret yapılıyor. Farklı enstrümanları farklı noktalarda farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Swap konusu o kadar anlaşılmamış ki. Ticaret dengesi ve üçüncü para biriminin baskı oluşturma hususunun elimine edecek şekilde gerçekleşecek bir dönemin, önemli ve normalleşme araçlarından biri olarak, swapı görüyoruz. Bu süreç başladı. Farklı farklı alt yapı güvenceleri açısından, etkisini son dönemde attığımız adımların özellikle cari dengenin ithalat kısmına etkisi, özellikle ithalatın ikamesi olabilecek sektörlerin desteklenmesi özelinde, önümüzdeki süreçte bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. İkili görüşmelerin sonuçlarının yakın dönemde neticeleneceğini düşünüyorum. Dolarizasyonun hızla tersine döndüğü bir iklimde 2021'de Türkiye çok enteresan bir bilanço ile karşı karşıya kalacak. Bunun temellerini attık meyvelerini daha da göreceğiz."