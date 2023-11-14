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Ekonomi
TRT Haber 14.11.2023 03:27

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5 bin lira destek ödemesi bugün yapılacak

Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık destek kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemeler bugün yapılacak.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5 bin lira destek ödemesi bugün yapılacak

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira destek veriliyor.

SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre yapılmaya devam ediyor.

Aylık ödeme günleri 17, 18, 19 olanların ödemeleri 11 Kasım'da.

20, 21, 22 olanlarınki 12 Kasım'da.

Maaşlarını 23, 24, 25, 26'sında alan SSK emeklilerinin 5 bin lira ödemeleri ise 13 Kasım'da yapıldı.

Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri bugün yapılacak.

10 milyonu aşkın emekli faydalanacak

Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda...

Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabiliyor.

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