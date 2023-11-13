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Ekonomi
AA 13.11.2023 14:39

Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.

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