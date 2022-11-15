Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE uçuşlarında COVID-19 tedbirleri kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçuşlarında COVID-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.
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