Azerbaycan'ın vagonları, Sivas'tan gidecek. "Demir İpek Yolu"nda kullanılmak üzere yük vagonu prototipi üretilmeye başlandı. İşte o önemli tesis, kapılarını TRT Haber'e açtı.

"Bakü-Tiflis-Kars" hattı yani "Demir İpek Yolu", bu projeyle Çin'den Avrupa'ya kesintisiz ulaşmak mümkün. İşte o hatta, Türk vagonlarının kullanılması hedefleniyor. Bunun için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Bağlı TÜDEMSAŞ harekete geçti. Azerbaycan'dan 2 yük vagonu prototipi siparişi verildi. Sivas'taki fabrikada üretim başladı.

Test aşamasının ardından anlaşma sağlanırsa, ilk etapta 600 vagon üretilecek. Bu da 36 milyon dolar demek.

Tesiste bin 500 personel çalışıyor. Sözleşme imzaladığında sayının artması ve çift vardiya çalışılması planlanıyor.

Tesiste üretilen vagonlar, tamamen yerli olma özelliği taşıyor.

Kaynak: TRT Haber