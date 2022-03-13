Ayakkabı grubunun ocak-şubat döneminde deri ve deri ürünleri ihracatından aldığı pay yüzde 63,9 olarak gerçekleşti. Deri ve deri ürünleri ihracatı ilk 2 ayda 311,3 milyon dolar ihracat yaparken, ayakkabının toplam içerisindeki payı 199 milyon dolar oldu.

Ocak-şubat döneminde en yüksek ihracat 18,8 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Yüzde 22,9'luk artışın yaşandığı Rusya, Türkiye'nin ayakkabı ihracatından yüzde 9,4 pay aldı.

Rusya'yı 16 milyon dolarla Almanya, 12,6 milyon dolarla İspanya, 9,5 milyon dolarla İtalya, 8,8 milyon dolarla Irak takip etti.

Libya, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık ve Fransa da Türk ayakkabısının en çok ihraç edildiği ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Libya'ya ihracat artışı yüzde 208'i geçti

Ocak-şubat döneminde en çok ayakkabı ihracatı yapılan ilk 10 ülke arasında en yüksek artışın görüldüğü ülke yüzde 208,3 ile Libya oldu. Bu ülkeye yapılan ayakkabı satışından 8,62 milyon dolar gelir elde edildi.

İhracat artışı Polonya'da yüzde 156,3, Birleşik Krallık'ta yüzde 70,1, İtalya'da yüzde 56,4 olarak gerçekleşti. AB ülkelerinin (28) Türkiye'nin ayakkabı ihracatından aldığı pay yüzde 40,7 oldu.