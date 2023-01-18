Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından Tüyap Fuarlar Yapım AŞ iş birliğiyle yapılacak fuara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, üretim hacmini artıran Türkiye mobilya sektörünün ihracat pazarını derinleştirmeye yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, 2022'yi 4,7 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, hedeflerinin Türk mobilyasının marka değerini artırmak olduğunu söyledi.

Bu yılı 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmak istediklerini ifade eden Güleç, 2022'de hem mevcut pazarlarda varlığını güçlendiren hem de yeni pazarlara yönelen sektörün başta Irak, Almanya, İsrail, ABD ve Fransa olmak üzere 200'ü aşkın ülkeye gerçekleştirdiği dış satımla ihracatını yüzde 11,2 artırdığını bildirdi.

Güleç, 2022'de ihracatlarını geliştirdikleri için mutlu olduklarını ancak kendileri için asıl heyecan verici olanın "Cumhuriyetin 100. yılında tüm bu rakamları geride bırakarak Türkiye'yi dünya çapında gururla temsil edebilmek" olduğunu belirterek, Türk mobilyasını dünyada bir kategori markası yapmak istediklerini vurguladı.

"Mobilya sektörü farklı hikaye yazıyor, fuar için alan yetmiyor"

Ahmet Güleç, dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve sektör liderlerini bir araya getiren IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı'nın bu yıl da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) toplam 28 salonda 1.000'den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Güleç, "Fuarda 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 140 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlamayı hedefliyoruz. Fuarımıza çok büyük ilgi var. Bu yıl sergileme alanlarımızı artırdık ve 200 bin metrekareyi aşan bir yapıya büründürdük ancak bu da yetmiyor. Bazı sektörler, fuar alanını doldurmakla ilgili mücadele yapar. Mobilya sektörü farklı bir hikaye yazıyor. İki fuar merkezini de doldurdu, alan yetmedi. İki fuar merkezini de çadırlarla büyüttük, yine yetmedi. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar daha fazla alan talep ediyor. Sektör temsilcileri olarak çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Katılımcı firmalara 400 metrekareden fazla yer vermediklerini belirten Güleç, her ülkenin bir hikayesi olduğunu, Türkiye'nin de Türk mobilyası ile öne çıkacağını söyledi.

"Hedefimiz 3 milyar dolarlık iş anlaşmasına imza atmak"

MOSFED Başkanı Güleç, dünya mobilya sektörüne ev sahipliğini yapacakları fuarda Türk mobilyasının tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı zenginliği tüm dünyaya tanıtmayı planladıklarını, etkinliğin tanıtımına ilişkin yurt dışında yoğun çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Başta ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden satın alma profesyonellerinin fuarı ziyaret edeceğini bildiren Güleç, şu bilgileri verdi:

"Bununla birlikte Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerden satın alma heyetleri konuğumuz olacak. Ayrıca, 10 farklı ülkeden 100'e yakın yabancı katılımcımız var. Önümüzdeki dönemde daha fazla katılımcı ağırlamayı hedefliyoruz. Bu sene fuarda hedefimiz 3 milyar dolarlık ihracat anlaşmasına imza atmak. Böylelikle yıllık hedefimizin yüzde 50'sini fuarda gerçekleştirmiş olacağız."

"Türkiye, ürün çeşitliliğinde dünyanın 4 ülkesinden birisi"

Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün yakaladığı ürün çeşitliliğiyle yönünü büyük, yeni ve önemli pazarlara çevirdiğini, yüzde 100 tasarımla öne çıktığını belirterek, üreticileri tek çatı altında birleştirip daha güçlü ilerlemek istediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük üreticileri arasında yer almalarında "Türkiye'nin dört bir yanına yayılan 40 bini aşkın üreticinin" büyük payının bulunduğunu aktaran Güleç, "Şu anda üreticilerimizin üçte biri ihracat odaklı çalışıyor ve hem ürün kalitesini hem de tasarımlarını sürekli geliştiriyor. Dünyada ürün çeşitliliğiyle her alanda üretim gerçekleştirebilen 4 ülke var. Bunlar da ABD, Çin, İtalya ve Türkiye." şeklinde konuştu.

Güleç, çevreyi en az kirleten sektör olduklarını, yoğun istihdam sağladıklarını ve gelir dağılımını eşit dağıtan bir yapıları bulunduğunu, yerel kalkınmaya da ciddi katkı sunduklarını vurguladı.

Türk mobilyasının marka gücü ve pazar payını artırma vizyonuyla birçok projeye imza attıklarını anımsatan Güleç, 365 gün erişilebilir nitelikteki Heartmade Furniture Dijital Platformu (www.heartmadefurniture.com) ile global ticarette sektörün emin adımlar atmasına katkı sunulacağını söyledi.

Güleç, "Platform, Türk mobilyasını ayrı bir seviyeye taşıyacak. Sektörümüzün marka değerini bir üst seviyeye çıkaracak platformumuzla üreticilerimizin dünyaya açılması için bir kapı aralıyoruz. Sektör paydaşlarımız, Heartmade Furniture aracılığıyla ürünlerini tanıtmanın yanı sıra hedef ve değerlerini anlatma fırsatı bulacak." diye konuştu.

"Büyük ülkelerden tasarımlarımızı taklit etmek için fuara gelen var"

MOSFED Başkanı Güleç, taklit ürünlere yönelik bir soru üzerine, artık fikirleri yorumlayan ve tasarımları ile öne çıkan bir noktada olduklarını belirterek, "Büyük ülkelerden fuarımıza tasarımlarımızı inceleyip taklit etmek için gelenler var. Bizim o ülkelere ihracatımız artıyorsa demek ki çok iyi noktadayız." dedi.

Ara eleman eksikliğini gidermek için yaptıkları çalışmalara değinen Güleç, "Nitelikli eleman sıkıntımız var ancak Türkiye'nin her yerinde mobilya üretebiliyoruz. Daha çok meslek liseleri üzerine yoğunlaşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güleç, yabancılara konut satışının mobilya sektörüne etkisine ilişkin de "Konut satışlarının mobilya ile doğru orantısı vardır. Yerli de olsa, yabancı da olsa Türk mobilyasına katkı sunar." dedi.

Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın Türkiye mobilya sektörünün üretim ve ihracat hedeflerine en yüksek katkıyı sunması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

İstanbul Mobilya Fuarı'nın iki farklı fuar merkezinde eş zamanlı gerçekleşeceğini aktaran Ersözlü, Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinde hak ettiği konuma hızla ulaşmasına destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ersözlü, geçen yıl fuara 135 ülkeden ziyaretçinin katıldığını hatırlatarak, "Yabancı ziyaretçi 13 bin civarındaydı. Bir yıllık çalışma sonucunda 5 kıtadan ve 150'den fazla ülkeden 20 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ağırlayacağız. Bu rakam artacaktır. Sektörün ihracatına büyük katkı sağlayacak. Şu anda İFM ve Tüyap etrafındaki oteller dolu." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin, 260 bin metrekare brüt ve 140 bin metrekarelik net alanıyla Avrupa'nın en büyük, dünyanın ilk 3 fuarından birisi haline geldiğini vurgulayan Ersözlü, geçmiş yıllara göre 3 çadır ilavesiyle 28 salona çıktıklarını, Türkiye'nin en önemli üretici ve ihracatçı 1.000'den fazla firmasının fuara katıldığını söyledi.

Fuara yoğun katılıma işaret eden Ersözlü, hem Tüyap hem de İFM civarındaki otellerin tamamının dolduğunu, organizasyonun bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bu yıl çok verimli bir fuar geçireceklerini ifade eden Ersözlü, etkinliğin altın sponsoru Yıldız Entegre'ye destekleri nedeniyle teşekkür etti.