Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
[Fotoğraf: AA]
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 düşüşle 408,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 artışla 13.930 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 6.759 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.657 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8,324 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 22.597 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,09 azalışla 1,2196 seviyesinden işlem görüyor.
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