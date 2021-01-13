Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde, 181 milyon dolar yatırımla yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip yeni kompozit yatırımını tamamladı.

Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak.

TUSAŞ Kompozit İmalat Müdürü Emre Eriş, binada yer alacak ileri teknoloji ürünü bazı ekipmanların tedarik sürecinin tamamlandığını ve kurulumlarının sürdüğünü anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Kompozit üretim kapasitemizi yaklaşık 2-2,5 katına çıkaracak bir tesis"

Eriş, yeni kompozit binasının daha önce kullanılan kompozit tesislerinin yerini almak üzere kurulmadığını söyledi:

"Bu bina mevcut kompozit üretim kapasitemizi yaklaşık 2-2,5 katına çıkaracak bir tesis olarak düşünüldü. Halihazırda alınmış, Boeing, Airbus gibi firmalardan gelen işler var, onlar bu tesiste yapılacak. Kendi özgün ürünlerimizin yapısal parçalarının belli bir oranı yine bu tesiste üretilecek. Bunlar şirketimizin, ülkenin yarınına ilişkin konular. Uzun vadeli düşündüğümüzde kompozitin geleceğiyle ilgili özellikle revaçta olan konu termoplastik. Bununla ilgili de tesisimizde ciddi bir Ar-Ge yatırımı ve alanı oluşacak."

Gökbey, Boeing ve Airbus için üretim yapılacak

Eriş, tesiste Gökbey helikopterinin tüm kompozit parçalarının, Boeing'in uçaklarının hareketli kontrol yüzeylerinin üretiminin yapılacağını anlattı.

Airbus'ın tüm yolcu uçaklarında kullanılabilecek bir kanat konsepti üzerinde çalıştığı Geleceğin Kanadı Projesi'nde TUSAŞ'ın üstlendiği tasarım ve üretim faaliyetlerinin de yine bu tesiste gerçekleştirileceğini açıkladı.

Eriş, şirket olarak yerlileştirmeyi çok önemsediklerini, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyetteki tüm yerli tezgahlara tesiste yer verdiklerini söyledi.

"En güzel örneği otoklavlar. Otoklavları, Sistem Teknik firmasından aldık. Yazılımı ve otomasyon sistemiyle yerli bir ürün. Yerli üreticilerimizin ileriye dönük, uluslararası arenada kendilerini daha iyi gösterebilecekleri gelişmeleri sağlamasına ön ayak olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmayla Sistem Teknik, yurt dışındaki herhangi bir kompozit üreticisine bu tezgahları verebilir."

[Fotoğraf: AA]

"Önde giden firmalardan biri olacağız"

TUSAŞ'ın üretim kalitesi ve bilgisiyle dünya kompozit piyasasında önemli bir payı bulunduğuna dikkat çeken Eriş, şunları söyledi:

"Bu kapasite artışıyla payın daha da artmasını bekliyoruz. Hedef, kompozit havacılık yapısallarının yaklaşık yüzde 2'si. Bu ciddi bir rakam. Bu, bugünün işleriyle ortaya konulmuş bir rakam. Bu tesisle geleceğe termoplastik anlamında yatırım yaptığımız için işler önümüzdeki 10 yılda termoplastiğe kaymaya başladığında en önde giden firmalardan biri olacağız. Bu tesis bize bu avantajı sağlayacak. Termoplastik anlamında alacağımız işlerle belki yüzde 2'nin de üzerinde olacağız. Hatta TUSAŞ etrafındaki havacılık HUB'ındaki firmaları da yönlendirerek, sadece TUSAŞ değil, Ankara ve Türkiye'nin daha da büyük pay alması sağlanabilecek. Hedef ve çalışanlarımız bu yönde."

Emre Eriş, yeni kompozit binasında birçok yenilikçi teknoloji ve konseptin kullanıldığını anlatarak, buradaki örneklerin yardımcı sanayiye aktarılmasının da önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Lojistik faaliyetler de sağlanacak

Tesisin özel olarak planlandığını söyleyen Eriş, tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"Burası, sadece kompozit üretimi için yapılmış bir bina değil, lojistik faaliyetler de buradan sağlanacak şekilde planlandı. Ciddi bir boyahane, tahribatsız muayene sistemleri tesise entegre edildi. Çok büyük kapsamda düşünülmüş, adım adım gerçekleştirilmiş bir iş. Yeni kompozit binasının TUSAŞ, Ankara hatta Türkiye'deki bütün kompozit işlerine vitrin olmasını bekliyoruz. Dünya çapındaki bir şirket buraya geldiğinde 'Gözüm kapalı bu işi TUSAŞ'a veririm, TUSAŞ da bunu gerektiği şekilde yardımcı sanayi firmalarına yönlendirir' öngörüsünü oluşturmak istiyoruz. Bu sayede 420 no'lu binada en az 1000 kişinin çalışmasını öngörüyoruz, yardımcı sanayiyle bunu 2, 3, 5, 10'a katlayarak ciddi bir istihdam yaratmayı hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Bazı teknolojiler bu tesiste ilk kez uygulanacak

Kompozit İmalat Müdürü Türker Dölek, kompozit alanının sürekli gelişen ve son teknolojinin takip edilmesi gereken bir alan olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda, TUSAŞ olarak kompozit tasarım, üretim ve teknolojilerinde hep günceli yakalamaya hatta o teknolojinin gelişmesine önayak olmaya çalıştıklarını anlatan Dölek, "Bazı teknolojilerin belki de ilk uygulandığı, hayat bulduğu yerler hep tesislerimiz oluyor. Yeni tesisimizde de bu konuda hali hazırda yürüyen birçok projeyle mevcuttaki teknolojiyi bir adım öteye götürecek çalışmaları sürdürmekteyiz" dedi.