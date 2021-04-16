Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 gerileyerek 164,7 milyar euroya, ithalatı da yüzde 3 düşüşle 143,6 milyar euroya indi.

Böylece AB'de şubat ayında 21,1 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 daralarak 178,6 milyar euro, ithalat da yüzde 2,7 gerileyerek 160,9 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, şubatta yaklaşık 17,7 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 30,1 milyar euro ile ABD, 21,4 milyar euro ile İngiltere, 17,3 milyar euro ile Çin, 12,9 milyar euro ile İsviçre, 6,6 milyar euro ile Rusya, 6,2 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 32,1 milyar euro ile Çin, 16,4 milyar euro ile ABD, 10,3 milyar euro ile Birleşik Krallık, 9,8 miyar euro ile Rusya, 9,2 milyar euro ile İsviçre, 5,6 milyar aveuroro ile Türkiye, 4,6 milyar euro ile Japonya olarak belirlendi.