Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" çevrimiçi programına Bergama, Ödemiş ve Tire Ticaret Odası başkanları ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen katıldı.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, programda, İzmir'in 27 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu söyledi.

"Ödemiş Köftemiz artık tescilli bir ürün"

Ödemiş'in de çok sayıda yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını kaydeden Eriş, "Buradan müjde vermek istiyorum. Geçen yıl başvurusun yaptığımız Ödemiş Köftesi'ne coğrafi işaret aldık. İrmik ve dana etinden yapılan bol tereyağlı Ödemiş Köftemiz artık tescilli bir ürün." dedi.

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, coğrafi işaret aldıkları Bergama Kozak Çam Fıstığı'nın yüzde 95'ni ihraç ettikleri kaydetti.

Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ise 500 yıllık geleneksel ürün olan Tire Beledi Dokuması'nın unutulmak üzere olduğu sırada yaptıkları başvuruyla coğrafi işareti alarak sahip çıktıklarını anlattı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de İzmir'in tarım potansiyeli hakkında bilgi verdi.