Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'ne layık görülen ödülle ilgili açıklama yaptı.

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayarak İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan D-100 yolu ve Sahil Yolu trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli, geliştirdiği "Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi" ile Enterprise Asia tarafından en yenilikçi firmaları ödüllendirmek için her yıl düzenlenen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında "Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödül aldı.

[Fotoğraf: AA]

Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi ile 13. uluslararası ödülünü alan Avrasya Tüneli, bu teknolojiyle araç hızlarının sabitlenmesini sağlayarak trafik akışını rahatlamayı, takı̇p mesafelerini koruyarak kaza riskini düşürmeyi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarını azaltarak çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.