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Ekonomi
AA 16.03.2024 17:54

Atatürk Havalimanı terminal binaları girişimcilik merkezine dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek Terminal İstanbul Projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek.

Atatürk Havalimanı terminal binaları girişimcilik merkezine dönüşüyor

Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesi olan Terminal İstanbul Projesi’nin, Türkiye Yüzyılı’nda ekonomide yazılacak yeni başarı hikayesinin ana aktörü olarak değerlendiriliyor.

Yeni girişimcilerin yetişeceği bir girişimci fabrikası olarak ifade edilen Terminal İstanbul, Türkiye’nin teknoloji geliştirme iddiasının büyüdüğü, somutlaştığı ve başarıya ulaştığı merkez haline dönüşecek.

Dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline gelecek olan Terminal İstanbul bünyesinde, 138 bin 600 metrekare alanda 2 bin teknoloji firması girişimcisine hizmet edecek, her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye’nin en büyük teknoparkı kurulacak.

Teknoparkta, modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programları, ortak çalışma alanları ve AR-GE laboratuvarları gibi yenilikçi projelerin gerçekleşmesini hızlandıracak yapılar bulunacak.

Küresel teknoloji şirketleri ve yatırım fonları ile girişimlerin yeni buluşma adresi

Terminal İstanbul, aynı zamanda küresel teknoloji şirketleri ve yatırım fonları ile girişimlerin yeni buluşma adresi olacak. Terminal İstanbul’da girişimciliğin sadece iş dünyasıyla değil aynı zamanda toplumla bağını güçlendirecek çalışmalar yürütülecek.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Yazılım Okulları ve Çocuk Üniversitesi yer alacak

Terminal İstanbul içerisinde özellikle gençlerin gelişimine katkı sağlayacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Yazılım Okulları ve Çocuk Üniversitesi yer alacak. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek olan Terminal İstanbul’da 2 bin 700 metrekare alana sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise düzeyindeki özel yetenekli öğrenciler yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı eğitimlere dahil edilecek.

18 yaşından büyük gençlere ücretsiz yeni nesil yazılım eğitimi verilecek

31 bin metrekarelik alanda yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak Türkiye’nin en büyük Bilim Merkezi ile de 7’den 77’ye herkes bilimle buluşacak. 3 bin 200 metrekarelik alanda kurulacak Yazılım Okulları ile 18 yaşından büyük gençlere ücretsiz yeni nesil yazılım eğitimi verilecek.

Çocuk Üniversitesiyle, her yıl 10-13 yaş aralığındaki bin çocuğun bilim ve teknoloji alanında teorik bilgileri deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacakları 2 bin 700 metrekarelik eğitim ortamı oluşturulacak.

Hemen yakınında yer alan Millet Bahçesi ile Terminal İstanbul, yeni bir yaşam alanı olarak, bilim ve toplumun buluşma noktası olacak.

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