Etkin atış gücü, üstün manevra kabiliyetine sahip Atak helikopterleri, her türlü hava koşulunda görevini eksiksiz yerine getiriyor. Atak, tüm bu yetenekleri sayesinde pek çok ülkenin dikkatini çekiyor.

Pakistan ile Türk Savunma Sanayi tarihinin en büyük ihracat anlaşması Atak helikopteri sayesinde gerçekleştirildi. Atak helikopteri ilk kez Latin Amerika’da da boy gösterecek.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde sergiledikleri Atak’ın önümüzdeki günlerde hem Malezya’da hem Brezilya’daki fuarlarda boy göstereceğini belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Atak’ın orada şova, gösteriye çıkması da oradaki ilgiyi tetikleyecektir. Brezilyadaki fuar bütün güney Amerika’nın ilgisini çekmesi bakımından bizim açımızdan önem taşıyor.” dedi.

Savunma sanayinde hedef sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak değil, yapılacak üretim ve projelerle önemli bir ihracat kalemi oluşturmak.

Kaynak: TRT Haber