Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.382 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.760 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.525 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 103,4 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 46.275 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 26.293 puanda seyrediyor.
Etiketler: Borsa
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