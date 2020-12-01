Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak günü 26.788 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.457,6 puanla 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,8 yükselişle 3.452 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.634 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 kazançla 44.586 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 26.574 puanda seyrediyor.
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