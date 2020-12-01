Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, alabalık, sazan, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar destekleme kapsamında yer alıyor.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 25 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

