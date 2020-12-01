Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su ürünleri destekleri için son başvuru tarihi 25 Aralık
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 25 Aralık'a kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, alabalık, sazan, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar destekleme kapsamında yer alıyor.
Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 25 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.
Etiketler: Su Ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı
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