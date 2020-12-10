Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları geriledi
[Fotoğraf: AA]
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,02 düşüşle 3.370 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak 26.756 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 104,5 seviyelerine ulaştı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 45.829 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 26.368 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.746 puanda seyrediyor.
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