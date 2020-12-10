Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 462,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 463,3 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 463 lira 10 kuruşken satışı ise 463 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 755 lira satış fiyatı 760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 10 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.837,31 dolar

Satış: 1.837,50 dolar

Gram

Alış: 463,10 lira

Satış: 463,30 lira

Çeyrek

Alış: 755,57 lira

Satış: 760,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.083,00 lira

Satış: 3.105,00 lira