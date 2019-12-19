Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı ayın son haftasında yapılacak toplantıda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş'in ardından önceki gün TİSK'in ev sahipliğinde toplandı. Son toplantı ise Bakanlık'ta yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını önceki gün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda yaptı. Toplantıda, TÜİK temsilcileri bir işçinin gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı.

TÜİK: Aylık gıda harcaması 2 bin 331 lira

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL olarak belirlendi. Bu rakam orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde ise bin 940 TL olarak hesaplandı.

İşveren temsilcisi sendika TİSK, rakam telaffuz etmedi. Teklifini son toplantıda sunacak. Türk-İş'in talebi ücretin, 2 bin 578 liranın altında olmaması.

DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 lira

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Asgari ücretin önümüzdeki yıla ilişkin milli gelir beklentilerinin hesaba katıldığı büyümeden payımızı aldığımız gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini ve net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz.

Bu çerçevede baktığımızda da 2020 yılı içerisinde krize karşı işçi sınıfını, emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun mücadelesini örgütlüyoruz."

Son toplantı ayın son haftasında

Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararı bekliyor. Bu ayın son haftasında yapılacak son toplantıda 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber