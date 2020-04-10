Haber Giriş: Kaynak: AA
ASELSAN'dan bir ülkeye daha uzaktan komutalı silah sistemi satışı
Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülke ile uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'dan yapılan açıklama göre, imzalanan yeni satış sözleşmesi, uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra atış yeri tespit sistemlerini de kapsıyor. İsmi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkeyle yapılan sözleşmeyle ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı.
Şirket, bugüne kadar 3 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sisteminin üretimini ve teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.
Etiketler: ASELSAN uzaktan kumandalı silah sistemi natoSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:56
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