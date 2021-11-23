Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN'dan 66,8 milyon euroluk anlaşma
[Fotoğraf: AA]
ASELSAN ile bir müşterisi arasında 66 milyon 750 bin euro tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), uluslararası bir müşteri ile radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 66 milyon 750 bin euro olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemlerinin ihracatına yönelik 66.7M € tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.— ASELSAN (@aselsan) November 23, 2021
An int’l sales contract (€ 66.7M) has been signed between ASELSAN and one of its int’l clients for the supply of defense systems. pic.twitter.com/ltBqYm1Akw
Sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2024 döneminde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "yeni iş ilişki şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" denildi.
Etiketler: ASELSAN İhracat Savunma Sanayii Yüksek Teknoloji
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