ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), uluslararası bir müşteri ile radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 66 milyon 750 bin euro olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

An int’l sales contract (€ 66.7M) has been signed between ASELSAN and one of its int’l clients for the supply of defense systems. pic.twitter.com/ltBqYm1Akw