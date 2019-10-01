Eylül ayı itibarıyla 10 milyar dolar sipariş ile tarihi sipariş rekoru kıran ASELSAN aldığı bu siparişler kapsamında mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletiyor.

ASELSAN’a yeni başlayan çalışanların yüzde 70’ini mühendisler, yüzde 25’ini de teknisyenler oluşturuyor. İşe alınanlar arasında 26 doktora, 144 yüksek lisans mezunu yer alıyor. Ayrıca işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkeye dönmesi sağlandı.

Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına bir takım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yönetici emekliye ayrıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle sürdürülen çalışmalara hız kesmeden devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber