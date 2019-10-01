Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı01 Ekim 2019 Salı 10:10 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 10:39
TCMB, döviz karşılığı altın swap piyasasında Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim'den itibaren başlanacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz karşılığı altın swap piyasasında Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim'den itibaren başlanacağını bildirdi.
Duyuruda, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir.
İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber