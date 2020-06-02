Yılın ilk çeyreği, ASELSAN’ın karlılık göstergelerindeki gelişiminin cirodaki büyümeyi de aştığı bir dönem oldu. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 920 Milyon lira seviyesine ulaştı.

ASELSAN, 2020 yılında hem savunma hem de savunma dışı alanlarda ürünlerine yenilerine eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam etti. 2020 yılının ilk çeyreğinde alınan sipariş tutarı 350 Milyon ABD Doları, bakiye siparişleri toplamı da 9,7 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

“Tüm ekosistemi gözeterek çalışıyoruz”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçmekte olduğu 2020 yılının ilk çeyreğini güçlü ciro ve karlılık oranları ile tamamladık. 2020 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle 14,5 Milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 55’ini oluşturuyor. Gerek uluslararası arenada faaliyet gösteren benzer şirketlere, gerekse ülkemizdeki pek çok sanayi şirketine kıyasla öz kaynaklarımız çok güçlü seviyede. ASELSAN olarak öz kaynaklarımızı etkin işletme sermayesi ve nakit yönetimi stratejileriyle destekleyerek kârlılığımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Bu sayede finansal anlamda tüm dünyada pek çok sektör için zorlu geçen son birkaç yılda hem büyümemizi hem de karlılığımızı koruduk; borçluluk oranlarımızı da en düşük seviyelerde tutmayı başardık.

Görgün şunları kaydetti;

“Stratejik öneme haiz tüm faaliyet alanlarımızda üretim ve tasarımın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için kriz döneminde gerekli her türlü tedbiri aldık. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın hızlı ve erken aldığı kararlar ve yaptığı yönlendirmelere uygun olarak bu süreci başarıyla yönettik. Devletimizin tedarik makamlarının özveriyle kesintisiz çalışmaya devam etmesi sayesinde yılın ilk çeyreğinde yaptığımız satış kadar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerimizin istikrarlı seyrini koruduk.

Savunma elektroniği alanında 45 yıldır biriktirdiğimiz tecrübeyi her geçen gün büyütüyoruz. Bu büyümeyi sağlıklı bir kârlılıkla başarmamız hem Türk savunma sanayisine olan katkılarımızı her geçen gün arttırmamızı, hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmamızı sağlıyor. Yetkinliklerimizin imkân verdiği her alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu günler, hem ülkelerin hem de şirketlerin kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde millileştirme çalışmalarımıza da hız verdik. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere özellikle sağlık alanında ürüne çevireceğimiz pek çok tasarımımızı da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. ASELSAN olarak hem ülkemize daha fazla değer katmak hem de dünya çapında güven yaratan ve müttefik ülkelerin savunma ve savunma dışı alanlarda ihtiyaçlarına yanıt veren bir şirket olmak misyonuyla yolumuza devam ediyoruz.”