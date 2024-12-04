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Ekonomi
AA 04.12.2024 10:01

ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ ortaklığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında dost-düşman tanıma, seyrüsefer ve haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında 84 milyon 44 bin 241 dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ ortaklığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için hava araçlarına yönelik Dost-Düşman Tanıma, Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam bedeli 84 milyon 44 bin 241 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

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