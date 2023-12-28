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Ekonomi
AA 28.12.2023 14:13

Araç kiralama için findeks raporu talep eden şirkete 100 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, araç kiralayan kişiden findeks raporu talep ederek kişisel verileri işleme adına açık rıza vermesi şartını koşan araç kiralama şirketine 100 bin lira idari para cezası verdi.

Araç kiralama için findeks raporu talep eden şirkete 100 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) kararına göre, bir araç kiralama şirketinin resmi internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ödeme yaparak araç kiralayan kişi, aracı teslim almak için acenteye gitti. Depozito ödemek amacıyla kredi kartını verdiğinde acente, kişiden, kişisel finansal özet içeren findeks raporu istedi, rapordaki verilerin işlenmesi konusunda da açık rıza vermesi gerektiğini belirtti.

Verilerin işlenmesi konusunda açık rıza verilmemesi üzerine kişi, şirket tarafından araç kiralama hizmetinden yararlandırılmadı.

Bunun üzerine kişi, hizmet için açık rıza vermesinin zorunlu kılınması nedeniyle KVKK'ye şikayet başvurusunda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, veri işlenmesi adına açık rızanın hizmet şartına bağlanamayacağı gerekçesiyle ilgili araç kiralama şirketine 100 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'nin kararında, findeks raporu temin edilmeksizin kiralama işlemi yapılmaması ve bunun açık rıza hizmet şartına bağlanmasının, kanunda belirtilen hükümlere aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, findeks raporu bilgileri sorgulanarak kişisel verilerin işlenmesinin ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza ile gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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