Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ar-Ge harcamalarında son 10 yılın rekoru kırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,6'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Ar-Ge harcamalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Son 10 senenin rekorunun kırıldığını belirten Varank, şunları söyledi:
"2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,6'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi."
Etiketler: Son Dakika Mustafa Varank AR-GESon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 11:35
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