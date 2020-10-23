Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Ar-Ge harcamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 10 senenin rekorunun kırıldığını belirten Varank, şunları söyledi:

"2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,6'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi."