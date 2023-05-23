Apple, ABD'de üretilen çipleri kullanmak için Broadcom ile anlaştı

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma sayesinde, Broadcom FBAR filtreleri dahil 5G radyo frekansı bileşenleri ve son teknoloji kablosuz bağlantı bileşenlerini geliştirecek.

FBAR filtrelerinin birkaç önemli Amerikan üretim ve teknoloji merkezinde tasarlanacağı ve yapılacağı ifade edilen açıklamada, Apple'ın halihazırda Broadcom'un Fort Collins FBAR filtre üretim tesisinde 1100'den fazla işi desteklemeye yardımcı olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, 5G teknolojisinin, yeni nesil tüketici elektroniğinin geleceğini şekillendirdiğine ve Apple'ın, ABD'de bu alanı geliştirmek için on milyarlarca dolar harcadığına vurgu yapıldı. Söz konusu yatırımların, şirketin 2021'de ABD ekonomisine 5 yılda 430 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğu duyuruldu.

Açıklamada Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ise "Apple'ın tüm ürünleri ABD'de tasarlanıp üretilen teknolojiye dayalıdır ve Amerika'nın geleceğine sarsılmaz bir inancımız olduğu için ABD ekonomisine yaptığımız yatırımları derinleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.