Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yapılan açıklamaya göre, idari hizmet binasında düzenlenen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Başkanı Hayrullah Demir ve merkez yetkilileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahar, merkez tarafından görevlendirilecek arabulucular tarafından, firmalara dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk konularında bilgilendirme, eğitim ve sunum yapılacağını söyledi.

"Sanayicilerimizin hukuki uyuşmazlıklarını en kısa sürede çözmeleri için gerekli desteği vermek istiyoruz"

Aynı zamanda hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesine çalışılacağını aktaran Bahar, şunları ifade etti:

"Arabulucu ile firma yetkilisinin görüşmelerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bölge müdürlüğümüzde bir müzakere odası tahsis edilip, sanayicilerimizin işini kolaylaştırıp ellerini güçlendirecek imkanlardan faydalanmaları sağlanacaktır. Sunduğumuz bu hizmet ile hem hukuk sisteminin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmeyi hem de sanayicilerimizin hukuki uyuşmazlıklarını en kısa sürede ve en etkili şekilde çözmeleri için gerekli desteği vermek istiyoruz."

Demir de imzalanan protokolün diğer OSB'lere örnek teşkil edeceğini kaydetti.