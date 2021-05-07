Siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba harcayan Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki üreticiler, Anneler Günü için hazırladıkları çiçekleri alıcılara ulaştırıyor.

Bölgedeki üreticilerden Oktay Akgün, beldede saksılı ve kesme çiçek üretiminin yoğun şekilde yapıldığını söyledi.

Özellikle saksılı süs bitkisi üretiminin koronavirüs sürecinden etkilenmediğine dikkat çeken Akgün, iç piyasaya satışın artmasından dolayı yurt dışına bu yıl daha az ürün gönderdiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu seneki gül üretimimiz 550 bin adetti"

Anneler Günü için çiçekli bitkilerin revaçta olduğunu söyleyen Akgün, "Gül grupları müthiş bir talep görüyor. Koru beldesi olarak bu seneki gül üretimimiz 550 bin adetti. Tahminime göre Anneler Günü'nden bir hafta sonra ürünlerimiz tükenecek" dedi.

Bu yıl maliyetlerinde artışlar olduğunu söyleyen Akgün, devletin salgın dolayısıyla KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmesinin sektöre katkı sağladığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Gül ve ortanca yetiştirip satıyor

Sinan Özaydın ise beldede 10 bin 500 metrekare alanda kesme çiçek üretimiyle uğraştığını anlattı.

Ağırlıklı olarak gül ve ortanca yetiştirip sattıklarını söyleyen Özaydın, "Aslında ilk başta endişe ettik; tam kapanma tedbirleri olduğu için satışlar düşük olacak, mallar bozulacak diye ama sonradan çiçekçilere özel izinler çıkınca üreticiden mallar çıkmaya başladı" dedi.

Özaydın, geçen yıla göre fiyatlarda fazla bir artış yaşanmadığı bilgisini verdi.