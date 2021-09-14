Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Kömür İşletmesi gibi sanayi kuruluşlarının da bulunduğu, Ankara'nın batısında Güney Marmara ve İstanbul'a alternatif ulaşım imkanı sağlayan Ankara-Nallıhan güzergahında artan ulaşım talebine cevap verecek kara yolu yatırımları hayata geçiriliyor.

İki ilçe merkezi arasında projelendirilen 59 kilometrelik Beypazarı-Nallıhan Devlet Yolu'nda daha önce yapılan çalışmalarla 30,6 kilometrelik kesim hizmete sunulmuştu.

25 metre platform genişliğinde projelendirildi

Proje bünyesindeki Çayırhan Kuş Cenneti mevkisinde kalan 5 kilometrelik kesimde Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Çayırhan-Nallıhan arasında kalan 23,4 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol kesiminin de bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirilmesi çalışmalarına başlanıyor. 2x2 şeritli olarak inşa edilecek yol, 25 metre platform genişliğinde projelendirildi.

Doğal afet durumunda alternatif ulaşım imkanı

Mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükseltmek amacıyla projelendirilen Beypazarı-Nallıhan yoluyla iki ilçe arasında kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak.

Güzergahın daha fazla tercih edilmesiyle Beypazarı ve Nallıhan'ın ekonomik, kültürel, sosyal ve turistik gelişimine ivme kazandırılacak.

Yolun tamamlanmasıyla mevcut yolla 20 dakikada geçilen 23,4 kilometrelik kesim 14 dakikada kat edilecek. Seyahat süresinin 6 dakika kısaltılmasıyla zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık 9 milyon lira tasarruf sağlanacak, egzoz emisyon salınımı yıllık 1524 ton azaltılacak.

Projeyle, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Ankara-Bolu-Düzce-İstanbul güzergahına, olası bir doğal afet durumunda, önemli bir alternatif ulaşım imkanı da sunulmuş olacak.

Temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın düzenlenecek.