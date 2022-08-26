Amasya Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, OKA'nın bölge ve Amasya için birçok projenin hayata geçirilmesi hususunda kurulduğu günden bu yana en önemli destekçi kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Projeler hakkında bilgi veren Masatlı, "Uygulayacağımız projelerin ortak noktası, ülkemizin en önemli gücü olan genç nüfusunun iş gücüne kazandırılması, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımını sağlamaktır. İmzalayacağımız projeler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen 2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na da önemli katkı sunacaktır." dedi.

İmza törenine Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.