Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 1.982,73 dolara taşıdı.

Güne 1.957 dolar seviyelerinden başlayan altının onsu, tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1.974,40 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu dün 1.939,68 dolara kadar gerilemiş, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte rekor daralma kaydetmesinin ardından 1.972,30 doları görmüş ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.956,21 dolardan tamamlamıştı.

Gram altın ise dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 438,9 liradan tamamladı. Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugün ise uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlayan gram altın, 444,5 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından yüzde 1 artışla 443,2 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,985 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.