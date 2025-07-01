Altının kilogram fiyatı 4 milyon 286 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 268 bin lira, en yüksek 4 milyon 287 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 4 milyon 286 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 170 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 101 milyon 517 bin 36,84 lira, işlem miktarı ise 960,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 139 milyon 131 bin 212,22 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.