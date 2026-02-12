Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.02.2026 09:26

Altının gramı 7 bin 110 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 110 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 214 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 197 liradan satılıyor.

Altının gramı 7 bin 110 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7 bin 137,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 110 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 214 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 197 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 69 dolardan işlem görüyor.

Dolara olan talep arttı

ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

