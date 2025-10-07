Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.10.2025 10:11

Altının gramı 5 bin 305 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 305 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 35 bin 760 liradan satılıyor.

Altının gramı 5 bin 305 liradan işlem görüyor
[Fotograf: AA]

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,9 artışla 5 bin 309 liradan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlayan gram altında fiyat, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,10 altında 5 bin 305 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 35 bin 760 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 977,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen kar satışlarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 958 dolarda seyrediyor.

Altının onsu ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunumun ve hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini söyledi.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de dış ticaret dengesi ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların direnç, 3 bin 700 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul güne 10.741,77 puandan başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı
12:25
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı
12:25
WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
12:21
Ormanlar yapay zeka destekli 2 bin 800 fotokapanla 7/24 gözleniyor
12:08
Okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ