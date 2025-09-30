Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 30.09.2025 09:31

Altının gramı 5 bin 165 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 165 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 450 liradan satılıyor

Altının gramı 5 bin 165 liradan işlem görüyor
[Fotoğraf: Depophotos]

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2 kazançla 5 bin 126 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,8 değer kazancıyla 5 bin 165 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 450 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 871,7 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 3 bin 865 dolardan satılıyor.

ABD'de federal hükümetin kapanma riskine ilişkin endişeler ve yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatlarında sert yükselişler öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD’de ise New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Altın
