Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.06.2025 09:50

Altının gramı 4 bin 228 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 228 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 10 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 228 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 291 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 4 bin 228 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 317 dolardan işlem görüyor.

Ateşkes anlaşması fiyatlar üzerinde etkili ouyor

Taraflarca henüz doğrulanmayan İsrail-İran ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Bunula birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini söyledi.

İsrail hükümeti ise İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Taraflardan gelecek haber akışı yatırımcıların odağında

Analistler, piyasaların tam ateşkese inandığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtirken, taraflardan gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 280 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Hazine'den suç gelirlerinin kripto işlemleriyle aklanmasına yönelik yeni hamle
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
AB, ateşkes üzerine İran'a "diplomatik sürece katılma" çağrısı yaptı
11:01
İsrail'den Tahran'a misilleme emri: Savunma Bakanı, ateşkesin ihlal edildiğini öne sürdü
10:55
Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı
10:49
Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024'te azaldı
10:49
İsrail'de kabine üyelerine "İran hakkında konuşma yasağı"
10:47
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik faiz oranları hakkındaki eleştirilerini yineledi
Tekirdağ'ın renkli tarlalarına turizmci ilgisi
Tekirdağ'ın renkli tarlalarına turizmci ilgisi
FOTO FOKUS
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ