Altının gramı 4 bin 228 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 291 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 4 bin 228 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 317 dolardan işlem görüyor.

Ateşkes anlaşması fiyatlar üzerinde etkili ouyor

Taraflarca henüz doğrulanmayan İsrail-İran ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Bunula birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini söyledi.

İsrail hükümeti ise İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Taraflardan gelecek haber akışı yatırımcıların odağında

Analistler, piyasaların tam ateşkese inandığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtirken, taraflardan gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 280 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.