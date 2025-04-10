Az Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.04.2025 10:42

Altının gramı 3 bin 803 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 803 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 803 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,4 artışla 3 bin 763 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1 artışla 3 bin 803 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 3 bin 117 dolar seviyesinde.

Trump'ın kararlarıyla varlık fiyatlarında pozitif seyir öne çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla varlık fiyatlarında pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatırımcıları bir miktar rahatlattı.

Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Trump, bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.

Analistler, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasına rağmen, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini artırmasının ticaret savaşı endişelerinin devam etmesine neden olduğunu, bunun da yatırımcıların güvenli liman olan altına talebini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 130 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
TCMB'den "Ramazan Ayı ve Gıda Enflasyonu" analizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Otomobile çarptı, kaçarken scooterını unuttu
11:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 545 zararlı içeriğe müdahale etti
11:30
"Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi başlıyor
11:26
Hatay'da eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul açıldı
11:40
Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması başladı
11:42
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
Rengarenk giysilerle yaşatılan 500 yıllık gelenek
Rengarenk giysilerle yaşatılan 500 yıllık gelenek
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ