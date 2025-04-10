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Ekonomi
AA 10.04.2025 10:33

İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı

İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,24, yıllık bazda yüzde 23,94 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,99 artarken işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,49, işçilik endeksi yüzde 32,38 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,13, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,44 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,97 artarken işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,43, işçilik endeksi yüzde 31,68 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,59, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,34 artış gösterdi.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,04, işçilik endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,64, işçilik endeksi yüzde 34,97 artış kaydetti.

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