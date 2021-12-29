Düzenlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek.

Altın fiyatlarında oluşan farkın faizden yüksek olması halinde ise aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

Gram altın alış fiyatı belli oldu

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Söz konusu destek bir defaya mahsus uygulanacak.

Bugün için Merkez Bankası gram altın alış fiyatını belirledi. Saflık derecesi 995 olan bir gram için altın alış fiyatı 696 virgül 44 lira oldu.