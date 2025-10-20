Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.10.2025 09:46

Altın güne düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 714 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 220 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 713 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,6 azalışla 5 bin 729 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 714 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 220 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 713 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 233 dolarda seyrediyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın Dolar FED
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puandan başladı
10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
10:04
Brent petrolün varili 60,69 dolardan işlem görüyor
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek
09:59
Adli Tıp Kurumu 85 personel alacak
10:02
Hatay'da sağanak sele yol açtı: Caddeler göle döndü, otoyol kapandı
Bitlis'te yıldızlı gece
Bitlis'te yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ