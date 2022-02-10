Küresel piyasalarda gözler ABD'ye çevrilmiş durumda...

Son 39 yılın en yüksek enflasyonu sonrası, odakta yeni enflasyon verisi var.

Piyasalarda yaşanan belirsizlik, güvenli liman altının da fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi.

Altında gözler Amerika'ya çevrildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

''Amerika Merkez Bankası'nın faiz adımları gibi birçok konuda kafa karışıklığı var. Altının ons fiyatı haftaya yükselişle başladı. 1830 dolar seviyesindeyiz. Ya 1830 dolar seviyesinden yeniden bir tepki düşüşü göreceğiz 1790 dolara kadar ya da 1850 dolar seviyesine kadar yükseliş göreceğiz.''

"2022'nin ortalarında 2 bin dolar seviyesinin üstüne çıkabilir"

Gram altının dolar kurunda yaşanan gerileme nedeniyle bir müddet daha 800 lira civarında kalması bekleniyor.

Ons altın fiyatlarının 2 bin doların üstüne çıkmasını beklediklerini belirten Memiş, ''Enflasyon fiyatlamasıyla altın tekrar güvenli liman gömleğini giyer ve yatırımcıların tekrar talebini artırabilir. Bizim beklentimiz 2022 yılının ortalarında 2 bin dolar seviyesinin üzerinde bir ons altın görme ihtimalimizi kuvvetlendiriyor" dedi.

Memiş, gram altın fiyatının ons altın yükselişine bağlı olarak, yıl içinde 1000 lira seviyesini görebileceğini belirti.