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Ekonomi
AA 11.11.2024 10:26

Altın fiyatları düşüşte: Gramı 2 bin 954 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 954 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları düşüşte: Gramı 2 bin 954 liradan işlem görüyor

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 969 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 954 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 673 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 640 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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ABD Altın FED Merkez Bankası
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