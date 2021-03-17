Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü
Alman ekonomisine ilişkin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 3,1'e düşürüldü. Ülkenin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandı.
Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini koronavirüs (Covid-19) salgınında üçüncü dalga ihtimalinden dolayı bu yıl için yüzde 3,7’den 3,1'e revize ederken, 2022 için de yüzde 4 olarak belirledi.
Ekonomi profesöründen oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.
Ekonomi için en büyük riskin Covid-19 salgını olduğunu belirten kurul, “Ekonomide ne kadar hızlı normale dönüleceği, temelde aşılamanın ilerlemesine bağlı” değerlendirmesinde bulundu.
SVR, Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 2 küçülmesini beklerken, toparlanmanın aşılama ile ikinci çeyrekte yeniden başlayacağını öngörüyor.
Kurul, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7’den 3’1’e düşürürken, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4 olarak belirledi.
SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 2,1 olacağını tahmin ediyor.
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