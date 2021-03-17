23. ve 24.Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.

Bir ödül de TRT Haber Ekonomi 7/24 programına geldi. Programın sunucusu Gülçin Üstün Can "2019 yılı Radyo Televizyon Programı Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Pekcan, tüketicilerden bilinçli olmalarını isteyerek, fiyat anomalileriyle ilgili tedbirlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Pekcan, tüketicinin korunmasına yönelik atılan adımların rekabetin önünü açacağını söyledi.

Fiyat anomalileri ile mücadelenin asla serbest piyasa ekonomisi dinamiklerine yapılan müdahale olmayacağını belirten Pekcan, "Adımlar piyasaların etkin işlemesi için alınan tedbirlerdir tüketicinin korunması için alınan kararlardır. Adil rekabetin önünün açacak adımlardır." dedi.

Diğer yandan 2020 yılında 861 milyon TL tutarında ürün ve hizmetle ilgili 521 bin 533 başvuru karara bağlandı.

Kararların yüzde 59'u tüketici lehine sonuçlandı.