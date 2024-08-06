Alman otomotiv dergisi, Türkiye'in teşvik planını Batı'ya örnek gösterdi

Almanya’nın önde gelen otomotiv dergisi Auto Motor Sport, Türkiye'deki otomotiv yatırımlarını mercek altına aldı.

Analiz haberde "Türkiye elektrikli araçların nasıl teşvik edilebileceğini gösteriyor" başlığı kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, elektrikli araç üretimine ilişkin "Türkiye Yüzyılı'nı, aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz." açıklaması hatırlatıldı.

Haberde, Avrupa ve Türkiye’deki elektrikli araç piyasası kıyaslandı.

Avrupa’daki bazı otomotiv firmalarının kötü yarıyıl bilançolarını açıkladığı ve üretimi azaltmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin ise elektrikli araç teşvikleri sayesinde farklı bir yaklaşım sergileyerek bölgesel bir üretim merkezi haline geldiği vurgulandı.

Yazıda, Türkiye’nin kendi yerli ve milli elektrikli aracı TOGG’a yapmış olduğu yatırımlar da hatırlatıldı.

Çin merkezli elektrikli araba ve batarya üreticisi BYD'nin de Türkiye’de bir üretim tesisini kuracağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 milyar dolarlık yatırım ile geleceğe yönelik teknoloji alanlarında harcama yapılacağı sözlerine de yer verildi.

Bu strateji, Türkiye’nin ekonomik rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Dergi, Türkiye’nin elektrikli araçlara vermiş olduğu teşvik programının Batı ülkelerine örnek olması gerektiğini vurguladı.